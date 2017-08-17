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Василий Грицук: «Когда пропустили гол от БАТЭ, мы поняли, что можно играть и навязали немного свою борьбе»

18.08.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал матч против БАТЭ (1:1).

«Когда пропустили, мы поняли, что можно играть и навязали немного свою борьбу. Отыгрались, могли забить второй мяч, но, к сожалению, не получилось.

Для нас это положительный результат. С двух матчей складывается противостояние и, думаю, для нас будет все хорошо.

Вся команда устала – у нас был тяжелый домашний матч против «Шахтера», поэтому нас не хватило, в конце против БАТЭ подсели. Но будут выходные и подготовимся хорошо.

Шаран сказал, что это хороший результат, но мы могли лучше», – сказал Грицук.

 

 
 
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Полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал матч против БАТЭ (1:1).

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