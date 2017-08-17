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Василий Грицук: «Когда пропустили гол от БАТЭ, мы поняли, что можно играть и навязали немного свою борьбе»
18.08.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал матч против БАТЭ (1:1).
«Когда пропустили, мы поняли, что можно играть и навязали немного свою борьбу. Отыгрались, могли забить второй мяч, но, к сожалению, не получилось.
Для нас это положительный результат. С двух матчей складывается противостояние и, думаю, для нас будет все хорошо.
Вся команда устала – у нас был тяжелый домашний матч против «Шахтера», поэтому нас не хватило, в конце против БАТЭ подсели. Но будут выходные и подготовимся хорошо.
Шаран сказал, что это хороший результат, но мы могли лучше», – сказал Грицук.
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Василий Грицук: «Когда пропустили гол от БАТЭ, мы поняли, что можно играть и навязали немного свою борьбе»
Полузащитник «Александрии» Василий Грицук прокомментировал матч против БАТЭ (1:1).
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