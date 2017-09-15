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Журналист «Беларусь 1»: «В команде президента плечом к плечу выходят лидер страны и рядовые граждане»
15.09.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Беларусь 1» и ведущий «Панорамы» Сергей Луговской поздравил хоккейную команды президента с 20-летием.
«Людей из самых разных профессий объединяет одна игра и одна команда. В этой команде плечом к плечу выходят ветераны и молодежь. Бывшие профессионалы и любители. Лидер страны и рядовые граждане. Их объединяет верность и преданность любимой игре, спортивный азарт и воля к победе. Десятки матчей, сотни заброшенных шайб. Тысячи болельщиков и крепкие традиции. За 20 лет существования команда громко заявила о себе среди любителей», – сказал Луговской.
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Журналист «Беларусь 1»: «В команде президента плечом к плечу выходят лидер страны и рядовые граждане»
Журналист «Беларусь 1» и ведущий «Панорамы» Сергей Луговской поздравил хоккейную команды президента с 20-летием.
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