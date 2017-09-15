Журналист «Беларусь 1»: «В команде президента плечом к плечу выходят лидер страны и рядовые граждане»

Журналист «Беларусь 1» и ведущий «Панорамы» Сергей Луговской поздравил хоккейную команды президента с 20-летием.

«Людей из самых разных профессий объединяет одна игра и одна команда. В этой команде плечом к плечу выходят ветераны и молодежь. Бывшие профессионалы и любители. Лидер страны и рядовые граждане. Их объединяет верность и преданность любимой игре, спортивный азарт и воля к победе. Десятки матчей, сотни заброшенных шайб. Тысячи болельщиков и крепкие традиции. За 20 лет существования команда громко заявила о себе среди любителей», – сказал Луговской.

Во Дворце независимости состоялся прием с участием Лукашенко по случаю 20-летия хоккейной команды президента