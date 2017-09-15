ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист «Беларусь 1»: «В команде президента плечом к плечу выходят лидер страны и рядовые граждане»

15.09.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Беларусь 1» и ведущий «Панорамы» Сергей Луговской поздравил хоккейную команды президента с 20-летием.

«Людей из самых разных профессий объединяет одна игра и одна команда. В этой команде плечом к плечу выходят ветераны и молодежь. Бывшие профессионалы и любители. Лидер страны и рядовые граждане. Их объединяет верность и преданность любимой игре, спортивный азарт и воля к победе. Десятки матчей, сотни заброшенных шайб. Тысячи болельщиков и крепкие традиции. За 20 лет существования команда громко заявила о себе среди любителей», – сказал Луговской.

Во Дворце независимости состоялся прием с участием Лукашенко по случаю 20-летия хоккейной команды президента

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Беларусь 1» и ведущий «Панорамы» Сергей Луговской поздравил хоккейную команды президента с 20-летием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Горди Дуайер: «В ряде моментов стоило действовать менее зрелищно, но более результативно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика