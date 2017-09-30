PR-директор Viber: «У нас не было сомнений, кто станет нашим партнером в Беларуси. Конечно, БАТЭ!»

PR-директор Viber в России и СНГ Яна Рожкова прокомментировала сотрудничество компании с .

«Когда мы решили попробовать сотрудничество с футбольным клубом в Беларуси, у нас не было сомнений, кто станет нашим партнером. Конечно, БАТЭ! У Viber более 5 млн зарегистрированных пользователей в Беларуси. Это огромная цифра, и нам важно создавать продукт, который будет действительно полезен и будет отвечать интересам аудитории. Менее чем за месяц к паблик-аккаунту БАТЭ в Viber присоединилось более 450 тыс. человек, и это говорит о том, что он действительно нужен», – сказала Рожкова.

Напомним, БАТЭ объявил о сотрудничестве с Viber в сентябре. Клуб получил эксклюзивный стикерпак. Паблик аккаунт БАТЭ имеет более 560 тысяч подписчиков, значимая часть которых попала туда автоматически, скачав стикерпак.