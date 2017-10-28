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Иваненко об уходе из «Молодечно»: «Руководитель города не знал даже, в какой лиге играет команда»

29.10.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления ФК «Молодечно» Андрей Иваненко прокомментировал завершение сотрудничества с клубом.

– Наверное, не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие футбола в Молодечно. А так все хорошо начиналось.

– Не было в чем сходиться. Руководитель города не знал даже, в какой лиге играет команда. О других «фейлах» данной встречи даже рассказывать не хочется, чтобы ни руководителю города, ни молодечненцам не было обидно и досадно за мои слова. У руководства города еще свежа память о прошлых клубах, оставлявших после себя выжженные поля в 2012-2015 годах. Им интересна стабильность без лишних рисков, и их тоже можно понять. Поэтому ничего здесь не получится в данный момент ни у меня, ни у кого-то еще. Также обидно за то, что люди, которые сюда звали, не помогли вообще ничем, не забывая при этом учить жизни и заниматься подставами.

Очень много сделал для команды Шримф в этом году, тут я был приятно удивлен, ведь его грязью не обливал только ленивый. Но он тоже оказался человек не всесильный.

Пока же, как правильно кто-то сказал в ветке ниже, вариантов не много. Должны, например, быть вливания спонсоров раз в 5 хотя бы больше, чем мои, чтобы свести зависимость от города к нулю. Также что-то может поменяться, когда руководитель города будет знать хотя бы одного футболиста по фамилии. Как говорил товарищ Наумов, что «прежде, чем ждать у мэра любви к футболу, нужно, чтобы он хотя бы полюбил шашки», – сказал Иваненко.

 
 
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Председатель правления ФК «Молодечно» Андрей Иваненко прокомментировал завершение сотрудничества с клубом.

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