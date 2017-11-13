Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок и был экстренно госпитализирован

Нападающему сборной Аргентины Серхио Агуэро стало плохо в перерыве товарищеского матча против сборной Нигерии, который прошел в Краснодаре (2:4).

После первого тайма 29-летний футболист потерял сознание в раздевалке. Вместо него на вторую половину игры вышел

Агуэро был экстренно доставлен в одну из краснодарских больниц, где его вернули в сознание. Игрок также прошел обследование, чтобы определить причину обморока.