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Белоруска Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Тайбэе

15.11.2017 13:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№79 в рейтинге WTA) успешно стартовала на теннисном турнире Taipei OEC Open в Тайбэе, призовой фонд турнира составляет 115 тысяч долларов, сообщает Sputnik.

Белоруска Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Тайбэе
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Беларусь занимает третью строчку в рейтинге Кубка Федерации

В первом круге соревнований представительница Беларуси взяла верх над японской спортсменкой Мисаки Дои (121) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3. Соперницей Соболенко в 1/8 финала станет победительница противостояния Виктория Голубич (Швейцария) — Ли Я-Суан (Китай).

Кроме того, на этом же турнире белоруска выступит и в парном разряде вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первом круге парной встречи белорусско-российский дуэт встретится с японками Макотой Ниномиа и Эри Хозуми.

Напомним, в минувшие выходные 19-летняя Соболенко принимала участие в финале Кубка Федерации в составе белорусской сборной против команды США. Победу праздновали американки – 3:2. Соболенко победила Слоан Стивенс, проиграла Коко Вандевеге, а в паре с Александрой Саснович уступила Шелби Роджерс и Вандевеге.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя два дня после финала Кубка Федерации, который состоялся в Минске, белоруска отправилась в Тайбэй на очередной турнир.

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