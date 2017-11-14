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Белоруска Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Тайбэе
15.11.2017 13:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№79 в рейтинге WTA) успешно стартовала на теннисном турнире Taipei OEC Open в Тайбэе, призовой фонд турнира составляет 115 тысяч долларов, сообщает Sputnik.
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
В первом круге соревнований представительница Беларуси взяла верх над японской спортсменкой Мисаки Дои (121) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3. Соперницей Соболенко в 1/8 финала станет победительница противостояния Виктория Голубич (Швейцария) — Ли Я-Суан (Китай).
Кроме того, на этом же турнире белоруска выступит и в парном разряде вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первом круге парной встречи белорусско-российский дуэт встретится с японками Макотой Ниномиа и Эри Хозуми.
Напомним, в минувшие выходные 19-летняя
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Спустя два дня после финала Кубка Федерации, который состоялся в Минске, белоруска отправилась в Тайбэй на очередной турнир.
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