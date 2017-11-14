Белоруска Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире в Тайбэе

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№79 в рейтинге WTA) успешно стартовала на теннисном турнире Taipei OEC Open в Тайбэе, призовой фонд турнира составляет 115 тысяч долларов, сообщает Sputnik.



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Беларусь занимает третью строчку в рейтинге Кубка Федерации

В первом круге соревнований представительница Беларуси взяла верх над японской спортсменкой Мисаки Дои (121) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3. Соперницей Соболенко в 1/8 финала станет победительница противостояния Виктория Голубич (Швейцария) — Ли Я-Суан (Китай).

Кроме того, на этом же турнире белоруска выступит и в парном разряде вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой. В первом круге парной встречи белорусско-российский дуэт встретится с японками Макотой Ниномиа и Эри Хозуми.

Напомним, в минувшие выходные 19-летняя Соболенко принимала участие в финале Кубка Федерации в составе белорусской сборной против команды США . Победу праздновали американки – 3:2. Соболенко победила Слоан Стивенс, проиграла Коко Вандевеге, а в паре с Александрой Саснович уступила Шелби Роджерс и Вандевеге.