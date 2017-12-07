Криштиану Роналду. Фото AFP

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", который вручает французский журнал France Football, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второе место по итогам голосования занял аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, третьим стал его бывший одноклубник бразилец Неймар, который сейчас играет за французский "Пари Сен-Жермен".

В уходящем году Криштиану Роналду в составе "Реала" стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также стал обладателем Суперкубков Испании и Европы. Роналду также оказался лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах. Совсем недавно Криштиану Роналду был признан футболистом года по версии ФИФА, а также лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.

До этого Роналду был обладателем "Золотого мяча" в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах. В активе Лионеля Месси также 5 таких призов (2009-2012, 2015).

Журнал France Football вручает свой "Золотой мяч" с 1956 года. С 2010 по 2015 год он вручался совместно с ФИФА. В 2016 году Международная федерация футбола решила учредить отдельный приз.-0-