Агент Иванича: «Уверен, что БАТЭ должен отпустить Мирко, потому что его контракт истекает через год»

Агент полузащитника БАТЭ Мирко Иванича Любомир Воркапич прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды».

«Пока с переходом Иванича в «Црвену Звезду» нет конкретной информации. Повторюсь – пока. Конкретная информация появится, когда Мирко приедет в Сербию. Он уже был здесь, но должен был уехать. Правда в том, что никто из клуба мне не звонил. Ожидаю ли я звонка? Наверное. В основном, об интересе к Иваничу со стороны «Црвены Звезды» я узнаю из сербских СМИ.

Уверен, что БАТЭ отпустит Иванича. Точнее, должен отпустить, потому что его контракт истекает через год. Он самый дорогой игрок в истории белорусского клуба, но я не верю, что борисовский клуб будет требовать какую-то астрономическую компенсацию.

Киевское ? Интерес есть, но пока это все слухи. У меня нет конкретного предложения. Хотя еще есть время до начала трансферного окна.

Излишне говорить о том, что возвращение Иванича означало бы для сербского футбола. Он серьезный игрок с большим потенциалом», – цитирует Воркапича Mozzart Sport .

«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за Иванича и Милуновича, БАТЭ хочет больше