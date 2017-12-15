ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агент Иванича: «Уверен, что БАТЭ должен отпустить Мирко, потому что его контракт истекает через год»

16.12.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Агент полузащитника БАТЭ Мирко Иванича Любомир Воркапич прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды».

«Пока с переходом Иванича в «Црвену Звезду» нет конкретной информации. Повторюсь – пока. Конкретная информация появится, когда Мирко приедет в Сербию. Он уже был здесь, но должен был уехать. Правда в том, что никто из клуба мне не звонил. Ожидаю ли я звонка? Наверное. В основном, об интересе к Иваничу со стороны «Црвены Звезды» я узнаю из сербских СМИ.

Уверен, что БАТЭ отпустит Иванича. Точнее, должен отпустить, потому что его контракт истекает через год. Он самый дорогой игрок в истории белорусского клуба, но я не верю, что борисовский клуб будет требовать какую-то астрономическую компенсацию.

Киевское «Динамо»? Интерес есть, но пока это все слухи. У меня нет конкретного предложения. Хотя еще есть время до начала трансферного окна.

Излишне говорить о том, что возвращение Иванича означало бы для сербского футбола. Он серьезный игрок с большим потенциалом», – цитирует Воркапича Mozzart Sport.

«Црвена Звезда» предлагает 2,5 миллиона евро за Иванича и Милуновича, БАТЭ хочет больше

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент полузащитника БАТЭ Мирко Иванича Любомир Воркапич прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежал первым, Фуркад – 2-м, Шипулин – 6-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика