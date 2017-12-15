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Агент Иванича: «Уверен, что БАТЭ должен отпустить Мирко, потому что его контракт истекает через год»
16.12.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент полузащитника БАТЭ Мирко Иванича Любомир Воркапич прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды».
«Пока с переходом Иванича в «Црвену Звезду» нет конкретной информации. Повторюсь – пока. Конкретная информация появится, когда Мирко приедет в Сербию. Он уже был здесь, но должен был уехать. Правда в том, что никто из клуба мне не звонил. Ожидаю ли я звонка? Наверное. В основном, об интересе к Иваничу со стороны «Црвены Звезды» я узнаю из сербских СМИ.
Уверен, что БАТЭ отпустит Иванича. Точнее, должен отпустить, потому что его контракт истекает через год. Он самый дорогой игрок в истории белорусского клуба, но я не верю, что борисовский клуб будет требовать какую-то астрономическую компенсацию.
Киевское
Излишне говорить о том, что возвращение Иванича означало бы для сербского футбола. Он серьезный игрок с большим потенциалом», – цитирует Воркапича
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Агент Иванича: «Уверен, что БАТЭ должен отпустить Мирко, потому что его контракт истекает через год»
Агент полузащитника БАТЭ Мирко Иванича Любомир Воркапич прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды».
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