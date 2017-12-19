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Людас Румбутис: «Как изменился состав ДК? Не знаю. Точнее, не помню»
19.12.2017 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис после сегодняшнего заседания Исполкома АБФФ, где БАТЭ был утвержден чемпионом-2017, в разговоре с корреспондентом Tribuna.com коротко подвел итоги заседания.
– Как изменился состав Дисциплинарного комитета? Не знаю. Точнее, не помню:).
– Кто в итоге выиграл чемпионат? За кого вы голосовали?
– За правду, – сказал Румбутис.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис после сегодняшнего заседания Исполкома АБФФ, где БАТЭ был утвержден чемпионом-2017, в разговоре с...
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