Людас Румбутис: «Как изменился состав ДК? Не знаю. Точнее, не помню»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис после сегодняшнего заседания Исполкома АБФФ, где БАТЭ был утвержден чемпионом-2017, в разговоре с корреспондентом Tribuna.com коротко подвел итоги заседания.

– Как изменился состав Дисциплинарного комитета? Не знаю. Точнее, не помню:).

– Кто в итоге выиграл чемпионат? За кого вы голосовали?

– За правду, – сказал Румбутис.

«За кого голосовали? За правду». В Беларуси закрыли футбольный сезон, не желая об этом говорить