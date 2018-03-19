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Никита Мелкозеров: «Чемпионат еще не начался, а с точки зрения репутации Борисов себя по чуть-чуть топит»

20.03.2018 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Оnliner.by Никита Мелкозеров поделился мнением о положении БАТЭ по аккредитации.

«Закон имени Саши Ивулина.

Другое дело, что по сути – это сюр. Чемпионат еще не начался, а с точки зрения репутации Борисов (при всем моем уважении к значимости клуба) себя по чуть-чуть топит.

В футбольном Борисове работает много приятных мне людей. Но сейчас говорим за ремесло, за профессиональное взаимодействие, за умение находить компромисс, за способность со стилем выходить из хреновых ситуаций, за уважение к чужому труду. В этом смысле, конечно, все – закончили упражнение. Парирование на уровне «сам дурак» вообще никого не красит», – сказал Мелкозеров.

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Журналист Оnliner.by Никита Мелкозеров поделился мнением о положении БАТЭ по аккредитации.
 
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