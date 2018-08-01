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Стартовала продажа билетов на матчи сборной Беларуси в Лиге наций. Стоимость – от 2 до 6 рублей
02.08.2018 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В продажу поступили билеты на матчи сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА.
Сборной предстоит провести три домашних поединка:
8 сентября
Беларусь – Сан-Марино (начало в 19.00)
12 октября
Беларусь – Люксембург (21.45)
15 октября
Беларусь – Молдова (21.45)
Все матчи пройдут в Минске на стадионе «Динамо».
Помимо билетов на отдельные матчи, можно приобретать билетные пакеты (экономия до 25%):
– Билетный пакет на три домашних матча «Хет-трик»
– Билетный пакет на два октябрьских матча «Дубль»: Беларусь – Люксембург, Беларусь – Молдова
Порядок поступления билетов и билетных пакетов в продажу:
С 1 августа по 8 сентября – билетный пакет на три матча «Хет-трик»
С 16 августа по 8 сентября – билеты на матч Беларусь – Сан-Марино
С 10 сентября по 12 октября – билетный пакет на два матча «Дубль»
С 25 сентября по 12 октября – билеты на матч Беларусь – Люксембург
С 25 сентября по 15 октября – билеты на матч Беларусь – Молдова
Билеты можно приобрести в на сайте kvitki.by либо в точках продаж компании по всей стране.
Стоимость билетов на отдельные матчи составляет от 2 до 6 рублей. Стоимость пакетов от 3 до 13,5 рублей.
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В продажу поступили билеты на матчи сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА.
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