 Стартовала продажа билетов на матчи сборной Беларуси в Лиге наций. Стоимость – от 2 до 6 рублей

В продажу поступили билеты на матчи сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА.

Сборной предстоит провести три домашних поединка:

8 сентября

Беларусь – Сан-Марино (начало в 19.00)

12 октября

Беларусь – Люксембург (21.45)

15 октября

Беларусь – Молдова (21.45)

Все матчи пройдут в Минске на стадионе «Динамо».

Помимо билетов на отдельные матчи, можно приобретать билетные пакеты (экономия до 25%):

– Билетный пакет на три домашних матча «Хет-трик»

– Билетный пакет на два октябрьских матча «Дубль»: Беларусь – Люксембург, Беларусь – Молдова

Порядок поступления билетов и билетных пакетов в продажу:

С 1 августа по 8 сентября – билетный пакет на три матча «Хет-трик»

С 16 августа по 8 сентября – билеты на матч Беларусь – Сан-Марино

С 10 сентября по 12 октября – билетный пакет на два матча «Дубль»

С 25 сентября по 12 октября – билеты на матч Беларусь – Люксембург

С 25 сентября по 15 октября – билеты на матч Беларусь – Молдова

Билеты можно приобрести в на сайте kvitki.by либо в точках продаж компании по всей стране.

Стоимость билетов на отдельные матчи составляет от 2 до 6 рублей. Стоимость пакетов от 3 до 13,5 рублей.



