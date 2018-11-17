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НХЛ. «Тампа» в гостях у «Филадельфии», «Нью-Джерси» играет с «Детройтом»

18.11.2018 01:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Детройт 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
17 ноября, 21.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Заха (Братт)
2:0 – 35 Колман (Грин, Сиверсон)
2:1 – 38 Гленденинг (Бертуцци, Чоловски)
2:2 – 53 Расмуссен (Бертуцци, Грин)
2:3 – 64 Ларкин (Манта)
Вратари: Кинкейд 27/30  Дж.Бернье 38/40.

 

Филадельфия – Тампа-Бэй 5:6 (0:0, 1:3, 4:2, 0:1)
Дата проведения
17 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Эрни (Доминге, Гурде)
0:2 – 32 Пакетт (Коберн, Эрни)
1:2 – 34 ван Римсдайк (Жиру, Гостисбеер)
1:3 – 37 Пойнт (Эрни, Кэллахан)
1:4 – 48 Джонсон (Кучеров)
1:5 – 49 Пойнт (Кучеров, Стэмкос)
2:5 – 50 Конекны (ван Римсдайк, Гостисбеер)
3:5 – 51 Кутюрье ()
4:5 – 55 Конекны (Кутюрье, Жиру)
5:5 – 56 Симмондс (ван Римсдайк, Хегг)
5:6 – 61 Чирелли (Хедман, Киллорн)
Вратари: Пикар 20/26  Доминге 40/45.

 

Миннесота – Баффало 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Дата проведения
18 ноября, 02.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Паризе ()
2:0 – 7 Дамба (Койву, Нидеррайтер)
2:1 – 14 Маккейб (Окпосо, Далин)
2:2 – 52 Далин (Поминвилл, Айкел)
2:3 – 58 Поминвилл (Маккейб, Айкел)

 

Ванкувер – Монреаль 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 28 Татар (Петри)
1:1 – 36 дель Зотто (Мотте, Руссель)
2:1 – 50 Петтерссон (Хаттон, Голдобин)
2:2 – 51 Шоу (Доми, Друэн)
2:3 – 57 Друэн (Галлахер, Дано)

 

Оттава – Питтсбург 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Летанг (Малкин, Кессел)
1:1 – 14 Ткачак (Уайт)
2:1 – 17 Стоун (Дзингел, Шабо)
3:1 – 18 Дюшен (Батерсон, Бедкер)
4:1 – 36 Стоун ()
5:1 – 37 Сиси (Дзингел, Дюшен)
5:2 – 42 Астон-Риз ()
5:3 – 45 Каллен (Джонсон, Раст)
6:3 – 49 Дюшен (Бедкер, Батерсон)
6:4 – 56 Хернквист (Малкин, Кессел)

 

Рейнджерс – Флорида 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Хитил (Крайдер, Хэйс)
1:1 – 4 Хоффман (Барков, Дадонов)
1:2 – 10 Экблад (Хоффман, Мэтисон)
2:2 – 11 Смит (Крайдер, Андерссон)
3:2 – 22 Наместников (Зибанежад)
4:2 – 47 Крайдер (Лундквист, Пионк)

 

Каролина – Коламбус 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Эткинсон (Панарин, Дюбуа)
0:2 – 21 Эткинсон (Панарин)
1:2 – 26 Ахо (ван Римсдайк)
1:3 – 27 Веренски (Панарин, Эткинсон)
1:4 – 31 Эткинсон (Дюбуа, Веннберг)

 

Аризона – Бостон 1:2 (3 период)
Дата проведения
18 ноября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Форсбакка-Карлссон (Эккиари)
0:2 – 2 Дебраск (Маршанд)
1:2 – 29 Ричардсон (Хиностроза)

 

Нэшвилл – Лос-Анджелес 2:3 (2 период)
Дата проведения
18 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Террис (Йоси, Эллис)
1:1 – 25 Томпсон (Кемпе, Тоффоли)
1:2 – 26 Копитар (Браун)
2:2 – 28 Йернкрук (Эллис)
2:3 – 30 Иафалло (Маззин, Копитар)

 

Калгари – Эдмонтон
Дата проведения
18 ноября, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Сент-Луис
Дата проведения
18 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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