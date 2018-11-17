|
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Филадельфии», «Нью-Джерси» играет с «Детройтом»
- Размер текста:
- A
- A
- A
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
17 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
-
0:1 – 26
Эрни (Доминге, Гурде)
-
0:2 – 32
Пакетт (Коберн, Эрни)
-
1:2 – 34
ван Римсдайк (Жиру, Гостисбеер)
-
1:3 – 37
Пойнт (Эрни, Кэллахан)
-
1:4 – 48
Джонсон (Кучеров)
-
1:5 – 49
Пойнт (Кучеров, Стэмкос)
-
2:5 – 50
Конекны (ван Римсдайк, Гостисбеер)
-
3:5 – 51
Кутюрье ()
-
4:5 – 55
Конекны (Кутюрье, Жиру)
-
5:5 – 56
Симмондс (ван Римсдайк, Хегг)
-
5:6 – 61
Чирелли (Хедман, Киллорн)
-
Вратари: Пикар 20/26 Доминге 40/45.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат .
-
08:22, Днепровская правда (Дуюровно)
-
"Страшно подумать, какая участь ждет голубей". Белорусы извиняются в соцсетях перед памятниками
11:30, Tut.by
-
МИД Беларуси о заявлении Пашиняна: Правила уличной демократии неприемлемы в большой политике
12:18, Tut.by
-
Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются. Милиция разыскивает похитителей туалетной воды
12:55, Tut.by
-
В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам убийством
07:28, Виртуальный Брест
-
Пашинян потребует от Лукашенко объяснений из-за обсуждений с Азербайджаном вопросов ОДКБ
08:45, Tut.by
-
"Хочу избежать осуждения руководства". Сколько белорусов и почему считают себя трудоголиками
07:30, Tut.by
-
Домик Деда Мороза в зоопарке начнет принимать гостей 22 декабря
09:34, Газета Авангард
-
Самый вкусный хлеб у докшицких пекарей
09:08, Новости Докшицы
-
Белгидромет: Последние четыре года средняя температура зимой на 1−2 °С выше нормы
14:30, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- «HOME AWARDS» – НОВЫЙ ВИД ПРИЗНАНИЯ ЛУЧШИХ!
14.11.2018,
21.by
- В Столинской больнице умер пациент, который неделю искал по врачам помощи. Семья обратилась в СК
16.11.2018,
Tut.by
- "Святая Катерина, пошли мне дворянина". Как сложилась судьба Елены Цыплаковой
14.11.2018,
Tut.by
- "Впервые в жизни люблю. Люблю чужого мужчину". Есть ли будущее у отношений с женатым, отвечает психолог
15.11.2018,
Tut.by
- В Юровичах, где "гопота" убила соседа, подожгли дом одного из них. С местными встретились силовики
12.11.2018,
Tut.by
- Стало известно, кто был в ростовой кукле "лис" и что с ним произошло дальше
12.11.2018,
Виртуальный Брест
- Минчанин утверждает: водитель Ecolines порвал билет и не пустил в салон. Заведено уголовное дело
12.11.2018,
Tut.by