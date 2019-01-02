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Наши спортивные успехи

03.01.2019 — Новости Спорта | Единство  
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 Ведь не секрет, что многие гимназисты мотивированы не только на учебу. Имея высокие оценки по учебным предметам, успешно выступая в олимпиадах, научно-практических конференциях, всевозможных конкурсах и проектах, они еще и активно занимаются спортом, принимают участие в соревнованиях по игровым видам, единоборствам, настольному теннису, плаванию, стрельбе, конному спорту, шахматам, гребле, гимнастике...

           Среди представителей самого популярного в мире вида спорта хотелось бы назвать учащегося профильного физико-математического класса Андрея Кудравца, вернувшегося в декабре с представительного международного турнира в Израиле, где он защищал ворота сборной республики, составленной из ребят 2003 года рождения. Минувшей осенью с перспективным пятнадцатилетним футболистом заключил контракт самый титулованный белорусский футбольный клуб БАТЭ. Капитаном этой команды, к слову, является воспитанник ДЮСШ №2 Борисова Игорь Стасевич, признанный лучшим игроком национального чемпионата.

Степан Пятаков с четырех лет занимается каратэ. Чуть ли не каждый выходной он проводит вместе с родителями в поездках по различным соревнованиям. Как вы думаете, сколько медалей у этого третьеклассника? Три, пять, восемь?.. Оказывается, что в его «наградной коллекции» среди множества дипломов и грамот насчитывается тридцать три (!) медали. Но больше Степан, который мечтает быть сильным и всегда побеждать, дорожит кубками, которые он завоевал на XVI Международном турнире «Витебский тигр» и на Межрегиональных соревнованиях на приз Героя Советского Союза Г.И.Бояринова, прошедших 16 декабря в Смоленске.

Последний год проводят в стенах родной гимназии одноклассницы и подруги Виктория Скуратович и Алина Халимонец. Классный руководитель отзывается о них как о прилежных ученицах, доброжелательных, ответственных и организованных девушках. Но им есть чем гордиться и как спортсменкам. Виктория, к примеру, самым большим своим спортивным достижением считает победу в парном разряде в своей возрастной категории на первенстве страны.

Десятиклассница Анна Голдышева после окончания гимназии собирается поступать в университет физической культуры и связать свою жизнь с профессиональным спортом. Сегодня она победитель Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь в конкуре, пожалуй, самом красивом и зрелищном виде конного спорта, кандидат в молодежную сборную.

Назар Гулиев – капитан и бесспорный лидер баскетбольной команды гимназии, ставшей победителем круглогодичной районной спартакиады школьников. Этот парень с гренадерским двухметровым ростом уже получил приглашение от сборной Азербайджана. По версии Международной федерации баскетбола ФИБА Назар входит в Топ-100 лучших баскетболистов нашей страны.

Рассказать о каждом достойном внимания и подающем надежды молодом спортсмене, которым по праву может гордиться гимназия, в одной газетной статье невозможно. Думаю, что имена этих и других целеустремленных ребят мы еще услышим: они должны многого добиться в жизни, так как еще в школьные годы научились ежедневно сочетать кропотливый учебный и спортивный труд.

Николай Демидко, учитель ГУО «Гимназия №1 г. Борисова»

ФОТО: На пьедестале почета победитель Межрегиональных соревнованиях по каратэ на приз Героя Советского Союза Г.И.Бояринова Степан Пятаков.

 
 
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