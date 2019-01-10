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Сергей Ясинский: «Теоретически вероятность продажи Печенина остается. Но это должно быть какое-то сверхъестественное предложение»

11.01.2019 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал решение руководства клуба не продавать защитника Кирилла Печенина БАТЭ и брестскому «Динамо».

- Почему «Витебск» принял решение оставить Печенина, несмотря на предложения в размере более ста тысяч долларов?

– Потому что Кирилл нужен нам самим.

- Это принципиальная позиция клуба и дело не в размере предложения?

– Игрок нужен команде и руководство приняло решение, что продавать Кирилла не будем. Что такое продавать? Имею в виду за обычные деньги. Вот как учили классики: то, что нельзя купить за деньги – можно купить за большие деньги. Теоретически вероятность продажи остается. Но, думаю, что это должно быть какое-то сверхъестественное предложение. В таком случае действительно будем готовы его рассмотреть. И тут речь идет не о торговле. Дело в том, что парень очень нужен самим. Хотя, наверное, если предложат какие-то заоблачные деньги – клубу будет сложно устоять. Тогда и ситуация изменится. Но, поймите: никто не пытается торговаться.

- Если я правильно понял: пока «Витебск» не может дать точных гарантий, что Печенин останется в команде?

– Разве в жизни можно давать точные гарантии? С большей долей вероятности футболист останется у нас.

- Вы же понимаете, что в следующем сезоне Кирилл сможет уйти бесплатно и «Витебск» ничего не получит за игрока?

– Я это прекрасно понимаю. И, в принципе, понимаю его и всю ситуацию, но как есть.

- Нет опасений, что Печенин потеряет мотивацию в следующем сезоне, если останется?

– У меня есть, – сказал Ясинский.

Ранее агент Валерий Исаев заявил, что БАТЭ и брестское «Динамо» готовы заплатить за футболиста больше 100 тысяч долларов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал решение руководства клуба не продавать защитника Кирилла Печенина БАТЭ и брестскому «Динамо».
 
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