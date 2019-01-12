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НБА. «Клипперс» – «Детройт», «Оклахома-Сити» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи

12.01.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. В 23.30 по мск в Лос-Анджелесе начнется встреча между «Клипперс» и «Детройтом».

«Оклахома-Сити» попытается взять реванш у «Сан-Антонио» за недавнее поражение во втором овертайме.

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Детройт 104:109 (24:37, 30:28, 26:25, 24:19)
Дата проведения
12 января, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Галлинари (23 + 5 потерь), Харрис (11 + 10 подборов), Гилджес-Александер (7), Гортат (4), Брэдли (3)  старт; Уильямс (22), Харрелл (21 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Уоллес (10), Беверли (3), Торнвелл (0), Скотт (0).
Детройт
Гриффин (44 + 8 подборов), Драммонд (20 + 21 подбор), Буллок (17 + 7 подборов), Джексон (10), Браун (2)  старт; Кеннард (6), Кальдерон (5), Томас (3), Джонсон (2), Гэллоуэй (0), Луэр (0).

Майами – Мемфис 112:108 (30:34, 33:27, 28:22, 21:25)
Дата проведения
13 января, 01.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Бостон 105:103 (19:19, 22:32, 31:26, 33:26)
Дата проведения
13 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Новый Орлеан 90:91 (4 четверть)
Дата проведения
13 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 96:87 (4 четверть)
Дата проведения
13 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Финикс – Денвер 52:37 (2 четверть)
Дата проведения
13 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Юта – Чикаго
Дата проведения
13 января, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Шарлотт
Дата проведения
13 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НБА. «Клипперс» – «Детройт», «Оклахома-Сити» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
 
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