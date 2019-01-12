НБА. «Клипперс» – «Детройт», «Оклахома-Сити» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей. В 23.30 по мск в Лос-Анджелесе начнется встреча между «Клипперс» и .

«Оклахома-Сити» попытается взять реванш у за недавнее поражение во втором овертайме.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.