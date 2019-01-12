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НБА. «Клипперс» – «Детройт», «Оклахома-Сити» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. В 23.30 по мск в Лос-Анджелесе начнется встреча между «Клипперс» и «Детройтом».
«Оклахома-Сити» попытается взять реванш у «Сан-Антонио» за недавнее поражение во втором овертайме.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Галлинари (23 + 5 потерь),
Харрис (11 + 10 подборов),
Гилджес-Александер (7),
Гортат (4),
Брэдли (3) старт;
Уильямс (22),
Харрелл (21 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота),
Уоллес (10),
Беверли (3),
Торнвелл (0),
Скотт (0).
- Детройт
-
Гриффин (44 + 8 подборов),
Драммонд (20 + 21 подбор),
Буллок (17 + 7 подборов),
Джексон (10),
Браун (2) старт;
Кеннард (6),
Кальдерон (5),
Томас (3),
Джонсон (2),
Гэллоуэй (0),
Луэр (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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