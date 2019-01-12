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Кубок IBU. Спринт. Гербулова вновь победила, Елена Кручинкина – 7-я

13.01.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на четвертом этапе Кубка IBU в польском Душники-Здруй прошел второй женский спринт. Победу вновь одержала россиянка Наталья Гербулова. Лучшей среди белорусок стала Елена Кручинкина, финишировавшая 7-й. Это лучший результат спортсменки во взрослых соревнованиях.

Кубок IBU

4-й этап

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Спринт

1. Наталья Гербулова (Россия) – 20.40,8 (0+0)

2. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 25,3 (0+0)

3. Надежда Белкина (Украина) – 31,4 (0+0)

4. Виктория Сливко (Россия) – 39,4 (0+1)

5. Тамара Воронина (Россия) – 50,0 (0+0)

6. Ирен Лардшнайдер (Италия) – 1.03,1 (0+0)

7. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1.04,3 (1+0)

8. Янина Хеттих (Германия) – 1.06,8 (0+1)

9. Надя Мозер (Канада) – 1.11,7 (1+1)

10. Шардин Слоф (Швеция) – 1.13,3 (0+0)...

34. Инна Костюченко (Беларусь) – 2:20.3 (1+2)...

64. Арина Яборова (Беларусь) – 3:56.3 (1+2)

 

 
 
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Сегодня на четвертом этапе Кубка IBU в польском Душники-Здруй прошел второй женский спринт.
 
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