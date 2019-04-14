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БАТЭ – «Динамо» Брест. Матч показал лучшую посещаемость в чемпионате Беларуси с 2014 года
15.04.2019 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси БАТЭ дома уступил брестскому
Центральная встреча третьего тура собрала на «Борисов-Арене» 11269 зрителей.
Таким образом, это лучшая посещаемость высшей лиги с 2014 года. 15 мая 2014 года БАТЭ дома сыграл вничью с минским «Динамо» (0:0). За игрой наблюдали 11509 человек.
Добавим, что последние два сезона брестское «Динамо» обходит борисовчан в списке самых посещаемых команды чемпионата Беларуси. В сезоне-2017 – 5289 против 4948 зрителей, в сезоне-2018 – 6572 против 5200 человек.
Кроме того, после двух туров средняя посещаемость чемпионата составляет 3002. Это лучший показатель с 2011 года. Тогда после 2-х стартовых туров посещаемость составила 3 696.
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В матче чемпионата Беларуси БАТЭ дома уступил брестскому «Динамо» (0:1).
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