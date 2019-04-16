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Станислав Лопачук: «Классно, что президент уделяет столько внимания хоккею»

16.04.2019 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Юности» Станислав Лопачук рассказал «Прессболу», как относится к тому, что президент Беларуси лично наблюдал за «суперсерией» между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги.

– Как оцените тот факт, что президент наблюдал за «суперсерией»?

– Классно, что глава государства уделяет столько внимания хоккею. У него столько дел, помимо спорта, а он выделяет 2-3 часа. Это супер! – заявил Лопачук.

 
 
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Форвард «Юности» Станислав Лопачук рассказал «Прессболу», как относится к тому, что президент Беларуси лично наблюдал за «суперсерией» между минским «Динамо» и...
 
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