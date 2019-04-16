Станислав Лопачук: «Классно, что президент уделяет столько внимания хоккею»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Юности» Станислав Лопачук рассказал «Прессболу» , как относится к тому, что президент Беларуси лично наблюдал за «суперсерией» между минским и сборной клубов экстралиги.

– Как оцените тот факт, что президент наблюдал за «суперсерией»?

– Классно, что глава государства уделяет столько внимания хоккею. У него столько дел, помимо спорта, а он выделяет 2-3 часа. Это супер! – заявил Лопачук.