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Станислав Лопачук: «Классно, что президент уделяет столько внимания хоккею»
16.04.2019 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Юности» Станислав Лопачук рассказал
– Как оцените тот факт, что президент наблюдал за «суперсерией»?
– Классно, что глава государства уделяет столько внимания хоккею. У него столько дел, помимо спорта, а он выделяет 2-3 часа. Это супер! – заявил Лопачук.
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