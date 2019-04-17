|
Игроки АПЛ бойкотируют соцсети на сутки в рамках борьбы с расизмом
18.04.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Английские и валлийские футболисты присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в рамках борьбы с расизмом.
Игроки, выступающие в АПЛ, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса, на один день откажутся от использования социальных сетей. Акция пройдет с 19 по 20 апреля.
Целью бойкота является демонстрация единства игроков и призыв к более активным действиям со стороны социальных сетей и футбольных руководителей в ответ на проявления расизма как на поле, так и за его пределами.
К акции присоединились защитник «Манчестер Юнайтед»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английские и валлийские футболисты присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в рамках борьбы с расизмом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)