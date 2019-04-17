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Игроки АПЛ бойкотируют соцсети на сутки в рамках борьбы с расизмом

18.04.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Английские и валлийские футболисты присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в рамках борьбы с расизмом.

Игроки, выступающие в АПЛ, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса,  на один день откажутся от использования социальных сетей. Акция пройдет с 19 по 20 апреля.

Целью бойкота является демонстрация единства игроков и призыв к более активным действиям со стороны социальных сетей и футбольных руководителей в ответ на проявления расизма как на поле, так и за его пределами.

К акции присоединились защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, форвард «Уотфорда» Трой Дини, защитник «Лестера» Уэс Морган, нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва и нападающая женской команды «Арсенала» Даниэль Картер.

 
 
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Английские и валлийские футболисты присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в рамках борьбы с расизмом.
 
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