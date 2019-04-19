Минское «Динамо» не пропускает в чемпионате 9 игр подряд. До повторения рекорда БАТЭ – 5 матчей

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси одолело «Торпедо» (1:0).

Таким образом, с учетом прошлого сезона «бело-голубые» не пропускают в высшей лиге на протяжении уже девяти матчей кряду. Этот показатель является новым клубным рекордом.

Отметим, в сезоне-2018 командой руководил Сергей Гуренко, нынешний главный тренер – Роман Пилипчук.

Добавим, что самая длинная в истории «сухая» серия принадлежит БАТЭ. В 2009-2010 годах борисовчане не пропускали в 14 поединках подряд.

В рамках 5 тура «Динамо» примет «Неман», игра пройдет 26 апреля.