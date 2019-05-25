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Игорь Ковалевич: «Это плевок в мою сторону. Если проигрывать, то в мужской борьбе. Я признаю свое поражение»

25.05.2019 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал крупное поражение от брестского «Динамо» (1:6) в матче 9-го тура национального чемпионата. 

«Проиграл сегодня тренер. Я не ожидал такого развития событий, до 35-ой минуты играли хорошо. Это мое поражение, его принимаю. Два момента было у нас в первом тайме, но это всего лишь эпизоды. Мы не обладаем большим бюджетом. Мастерство у Бреста на самом высоком уровне.

Сильные по исполнителям игроки. Но как бы там ни было, это плевок в мою сторону. Если проигрывать, то в мужской борьбе. Я признаю свое поражение. Легчилина даже использовали в атаке. Не было из кого выбирать. Алексей сыграет на любой позиции, хороший игрок. Делали изменения в игре из того, что было возможно», – сказал Ковалевич.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал крупное поражение от брестского «Динамо» (1:6) в матче 9-го тура национального чемпионата.
 
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