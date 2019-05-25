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Средняя посещаемость матчей 9-го тура составила 3164 зрителя
25.05.2019 23:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершилась программа матчей 9-го тура чемпионата Беларуси. Средняя посещаемость составила 3164 зрителей на игре.
Всего игры чемпионата Беларуси на стадионах посмотрели 25311 человек.
Больше всего болельщиков пришло на матч «Динамо» Брест – «Неман» – 9296. Меньше всего зрителей посетили игру «Минск» – «Городея» – 650 человек.
По средней посещаемости лидерство удерживает брестское «Динамо» – 8486 в среднем ходят на матчи команды Марцела Лички. На второй строчке БАТЭ – 6353. Третья позиция у «Гомеля» – 4550.
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Завершилась программа матчей 9-го тура чемпионата Беларуси.
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