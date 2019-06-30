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Алексей Бага: «РПЛ? Потратим два килограмма денег, наберемся опыта, а где его применять? На отдыхе «Все включено» и пошли дальше тратить грошы?»

30.06.2019 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага раскритиковал идею участия белорусских клубов в чемпионате России по футболу.

– Как БАТЭ и лично вы относитесь к расширению чемпионата России за счет белорусских команд?

– Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе «Все включено» применили его и пошли дальше тратить грошы?

Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая «Арсенал», «Баварию», ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение, – сказал Бага.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага раскритиковал идею участия белорусских клубов в чемпионате России по футболу.
 
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