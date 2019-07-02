Новое видео на «ЧестнОК». Мышенко пытается перебить Свислочь. Как думаете, получилось?

Источник материала: Tribuna.com

На канале «ЧестнОК» вышло новое видео.

Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Богдан Мышенко пытается перебить Свислочь. Узнать, получилось ли это, можно по этой ссылке.

Кроме того, футболист участвует в еще двух челленджах в центре Минска: чеканит мяч один километр и прокидывает мяч между людям на Зыбицкой.