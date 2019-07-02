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Новое видео на «ЧестнОК». Мышенко пытается перебить Свислочь. Как думаете, получилось?
03.07.2019 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На канале «ЧестнОК» вышло новое видео.
Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Богдан Мышенко пытается перебить Свислочь. Узнать, получилось ли это, можно
Кроме того, футболист участвует в еще двух челленджах в центре Минска: чеканит мяч один километр и прокидывает мяч между людям на Зыбицкой.
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На канале «ЧестнОК» вышло новое видео.
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