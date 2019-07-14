Сергей Гуренко: «Я понимал, что с «Лиепаей» сложно использовать скорость Билонога, а я его готовил к Бресту. Он и сделал игру»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над брестским «Динамо» (2:1)

– Я считаю, что у меня хорошая команда, игроки. Есть проблемы, но будем выходить. Ребята молодцы, никто не выпал, все сыграли на пределе своих возможностей. Я опять же говорю, что побеждает команда.

- Выезд в Лиепаю – это была больше поддержка игрового тонуса или это был матч, после которого ощущается некоторая усталость. Все-таки у вас четыре новых футболиста сегодня появились?

– Всегда смотришь вперед. Я понимал, что там будет сложно использовать скорость Димы Билонога, потому что команда закроется, а я его готовил к Бресту. Он и сделал игру.

- Билоног провел лучший матч за «Динамо»?

– Он может лучше. Я уверен, что его лучший матч еще впереди.

- Вы доверяете молодым футболистам. Это плановая подводка их к основной команде или вынужденная мера?

– Эти ребята молодцы. Я их по-одному, по двое вкрапливаю в состав. А у меня и некем пока играть. Я думаю, что сейчас мы усилимся добротными игроками. А молодым я доверяю. Такие матчи для них – это большой урок, и они могут только в таких матчах расти, – сказал Гуренко в эфире « Беларусь 5 ».