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В Беларуси пройдет чемпионат Европы-2021 среди девушек WU-19

24.09.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По результатам заседания исполнительного комитета УЕФА, прошедшего в словенской Любляне, Беларусь избрана хозяйкой женского чемпионата Европы среди молодежных сборных в 2021 году.

Напомним, прежде Беларусь дважды становилась хозяйкой крупных футбольных форумов среди женских сборных. Летом 2009 года восемь национальных команд, где возраст футболисток не превышал 19 лет, выявляли сильнейшего в Минске, Борисове и Молодечно (золото взяла команда Англии). А в 2016 на стадионах Слуцка, Борисова, Жодино и столицы восемь сборных оспаривали комплекты наград в категории WU-17. Триумфаторами стали девушки из Германии.

«Мы искренне рады вновь получить право на проведение континентального турнира. Предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше – и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.

Мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА и порадовать отечественных болельщиков матчами экстра-класса. А потому уверены, что право на проведения финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года очередной правильный шаг республики в намеченном направлении», – сказал председатель АБФФ Владимир Базанов.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам заседания исполнительного комитета УЕФА, прошедшего в словенской Любляне, Беларусь избрана хозяйкой женского чемпионата Европы среди молодежных...
 
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