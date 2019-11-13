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НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» и другие матчи

13.11.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В Хьюстоне сойдутся Западные фавориты «Рокетс» и «Клипперс». «Лейкерс» сойдутся с «Уорриорз».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Филадельфия 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15)
Дата проведения
14 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Мемфис 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25)
Дата проведения
14 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Клипперс 96:88 (4 четверть)
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Бостон – Вашингтон 140:133 (34:34, 34:32, 34:33, 38:34)
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Сан-Антонио 109:97 (4 четверть)
Дата проведения
14 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Торонто
Дата проведения
14 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
14 ноября, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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