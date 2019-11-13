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НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» и другие матчи
13.11.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В Хьюстоне сойдутся Западные фавориты «Рокетс» и «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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