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Болельщице запретили развернуть шарф с «Погоней» на стадионе в Германии. АБФФ опровергает то, что они распорядились запрещать подобную символику

20.11.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Болельщица сборной Беларуси Алеся Беланович-Петц рассказала в фэйсбуке о том, что ей запретили развернуть шарф с «Погоней» на немецком стадионе.

Инцидент произошел 16 ноября во время матча Германия – Беларусь на стадионе Borussia Park в Менхенгладбахе.

«В минувшую субботу, 16 ноября, я побывала на матче Германия – Беларусь на стадионе Borussia Park. В конце матча, на выходе из туалета (блок 11), ко мне подбежала сотрудница охраны, развернула мой шарф и, указав на герб «Погоня», заявила, что это «запрещенный символ». На мою просьбу объяснить, где и когда этот символ стал запрещенным, я не получила ответа. Та лишь растерянно повторяла: «Это запрещено».

Я вернулась на свое место на стадионе, вслед за мной последовали сотрудницы стадиона и вызвали на помощь целый отряд стюардов. Там меня снова попросили снять «запрещенный символ». Сдать шарф я отказалась, после чего они стали угрожать вывести меня со стадиона.

Алеся отмечает, что о подобных инцидентах ей рассказывали и ее друзья из гостевого сектора. У одних отобрали флаги, других даже не пустили на стадион.

Болельщики считают, что подобное могло произойти лишь по просьбе представителей официальной белорусской делегации. Прецеденты случались раньше.

Болельщики утверждают, что во время предыдущей игры в Эстонии местные стюарды, получив инструкцию, не пропускали на стадион болельщиков с бело-красно-белыми флагами и «Погоней». Фанаты были вынуждены проносить символику под одеждой.

Добавим, что в группе Symbal.by было добавлено следующее сообщение о ситуации:

«На матче болельщики снова столкнулись с запретом на пронос БЧБ-флага. На входе стюарды достаточно продолжительное время осматривали флаг, потом позвонили кому-то из федерации футбола Беларуси, после чего те не позволили его взять на сектор», – говорится в сообщении.

В федерации футбола заявили, что не обращались с просьбой о подобных запретах к коллегам.

«АБФФ не направляло официальных писем, касающихся символики, ни в Немецкий футбольный союз, ни в федерацию футбола Черногории», – сообщили в пресс-службе АБФФ, передает nn.by.

И добавили, что обращались к организаторам матча в Германии только с просьбой усилить меры безопасности на входе в фанатский сектор, чтобы болельщики не пронесли пиротехнику. Ведь в отношении АБФФ после матча в Эстонии были наложены санкции.

 
 
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Болельщица сборной Беларуси Алеся Беланович-Петц рассказала в фэйсбуке о том, что ей запретили развернуть шарф с «Погоней» на немецком стадионе.
 
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