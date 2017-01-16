Грузовой самолет в Кыргызстане упал на поселок Дача-Суу, погибли 32 человека, из них 13 детей. В стране объявлен траур.

Что произошло

Сегодня при посадке разбился грузовой самолет «Боинг — 747» вблизи международного аэропорта «Манас». Самолет принадлежал компании «Турецкие авиалинии», сообщили в МЧС Кыргызстана .

Лайнер следовал в Стамбул, в Бишкеке он должен был дозаправиться. По неофициальным данным, пилот не смог посадить самолет с первого раза и пошел на второй круг. Погодные условия были неблагоприятные. Официальное подтверждение получила только информация о том, что самолет шел с задержкой, видимость была плохой, но допустимой.

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.

Абсолютное большинство человеческих жертв — это жители дачного поселка, куда упал самолет (28 из 32), были госпитализированы еще 15 человек. Кроме того, повреждены 23 дома, полностью разрушены 17.

Причины крушения - пока неизвестны. Однако, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

Как сообщил представитель авиакомпании АСТ, экипаж Boeing был «высокопрофессиональным, пилоты имели большой стаж успешной работы».

«Черный ящик» нашли

По состоянию на вечер 16 января, спасатели обнаружили «черный ящик» самолета, поисково-спасательные работы на месте крушения практически завершены, сообщает РИА «Новости» .

17 января власти Кыргызстана ожидают международных специалистов МАК и двух турецких экспертов для расследования причин авиакатастрофы. После прибытия экспертов собираются поднять крупные части фюзеляжа, поиски продолжатся утром 17 января.

В целом падением самолета разрушена большая часть поселка (всего там было 43 дома). Еще одним последствием авиакатастрофы, возможно, станет полный его снос: власти признали, что он слишком близко от взлетно-посадочной полосы, и если раньше там были дачи, то сейчас постоянный поселок с 1,5 тысячами жителей.

Государство пообещало обеспечить жителей временным жильем, а также оплатить лечение пострадавших и похороны погибших.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днем траура по погибшим при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком.

В день траура на всей территории Кыргызстана, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызстана рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.