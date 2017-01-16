﻿ Авиакатастрофа под Бишкеком: разрушен поселок, погибли 32 человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Авиакатастрофа под Бишкеком: разрушен поселок, погибли 32 человека

16.01.2017 22:13 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Грузовой самолет в Кыргызстане упал на поселок Дача-Суу, погибли 32 человека, из них 13 детей. В стране объявлен траур.

Что произошло

Сегодня при посадке разбился грузовой самолет «Боинг — 747» вблизи международного аэропорта «Манас». Самолет принадлежал компании «Турецкие авиалинии», сообщили в МЧС Кыргызстана.

Лайнер следовал в Стамбул, в Бишкеке он должен был дозаправиться. По неофициальным данным, пилот не смог посадить самолет с первого раза и пошел на второй круг. Погодные условия были неблагоприятные. Официальное подтверждение получила только информация о том, что самолет шел с задержкой, видимость была плохой, но допустимой.

По предварительным данным, экипаж разбившегося самолета состоял из четырех граждан Турции.

Абсолютное большинство человеческих жертв — это жители дачного поселка, куда упал самолет (28 из 32), были госпитализированы еще 15 человек. Кроме того, повреждены 23 дома, полностью разрушены 17.

Причины крушения - пока неизвестны. Однако, согласно предположению специалистов, экипаж совершил ошибку при заходе на посадку, неверно оценив расстояние.

Как сообщил представитель авиакомпании АСТ, экипаж Boeing был «высокопрофессиональным, пилоты имели большой стаж успешной работы».

«Черный ящик» нашли

По состоянию на вечер 16 января, спасатели обнаружили «черный ящик» самолета, поисково-спасательные работы на месте крушения практически завершены, сообщает РИА «Новости».

17 января власти Кыргызстана ожидают международных специалистов МАК и двух турецких экспертов для расследования причин авиакатастрофы. После прибытия экспертов собираются поднять крупные части фюзеляжа, поиски продолжатся утром 17 января.

В целом падением самолета разрушена большая часть поселка (всего там было 43 дома). Еще одним последствием авиакатастрофы, возможно, станет полный его снос: власти признали, что он слишком близко от взлетно-посадочной полосы, и если раньше там были дачи, то сейчас постоянный поселок с 1,5 тысячами жителей.

Государство пообещало обеспечить жителей временным жильем, а также оплатить лечение пострадавших и похороны погибших.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объявил вторник, 17 января, днем траура по погибшим при крушении турецкого грузового самолета под Бишкеком.

В день траура на всей территории Кыргызстана, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызстана рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.  

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовой самолет в Кыргызстане упал на поселок Дача-Суу, погибли 32 человека, из них 13 детей. В стране объявлен траур. Что произошло

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Больная тема: почему конгресс США решил отменить Obamacare
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика