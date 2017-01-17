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Президент Гамбии объявил в стране чрезвычайное положение за два дня до инаугурации нового лидера

17.01.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Гамбии Яйа Джамме, потерпевший поражение на выборах в декабре 2016 года, объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней. Об этом было объявлено по государственному телевидению, сообщает Associated Press.

В своем обращении президент заявил о «беспрецедентном вмешательстве» других государств в ход выборов, передает агентство.

Джамме объявил чрезвычайное положение за два дня до предполагаемой инаугурации победителя президентских выборов, оппозиционера Адама Бэрроу. Он отказывается оставить пост под предлогом того, что на выборах были выявлены нарушения.

17 января появилась информация о подготовке Нигерии и других западноафриканских стран к военному вторжению в случае отказа Джамме покинуть пост. Нигерия отправила к берегам Гамбии военный корабль.

Яйа Джамме пришел к власти в Гамбии в 1994 году в результате военного переворота. С тех пор он несколько раз выигрывал президентские выборы, но в декабре 2016 года проиграл кандидату от оппозиции Адаму Бэрроу.

Сперва Джамме признал поражение на выборах, но когда выяснилось, что при подсчете голосов была допущена ошибка и отрыв Бэрроу составил не девять, а четыре процента, президент изменил свою позицию.

Инаугурация нового президента Гамбии назначена на 19 января. Африканский союз заявил, что после этого дня не будет считать Джамме легитимным президентом Гамбии. Адам Бэрроу решил до инаугурации оставаться на территории Сенегала.

 
 
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Яйа Джамме пришел к власти в Гамбии в 1994 году в результате военного переворота. С тех пор он несколько раз выигрывал президентские выборы, но в декабре 2016 года...

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