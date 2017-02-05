В Румынии к демонстрациям против политики властей присоединились около 600 тысяч человек, несмотря на отмену скандального декрета о коррупционерах.



Фото: Reuters

Около 600 тысяч человек вышли в воскресенье, 5 февраля, на антиправительственные демонстрации по всей Румынии, сообщил на своем сайте телеканал Digi24. В Бухаресте к акции присоединились от 200 до 300 тысяч человек, во втором по величине городе страны — Клуж-Напоке — около 45 тысяч человек, в Тимишоаре на юго-западе Румынии — 40 тысяч, уточняет агентство AFP.

Как отмечат СМИ, это самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. Митингующие приняли участие в протестных мероприятиях, несмотря на то, что правительство под давлением общественности уже отменило скандальный декрет о декриминализации ряда коррупционных преступлений.

Как передает румынское агентство печати Agerpres, в момент наибольшего наплыва людей на площади Победы, около здания правительства в центре Бухареста численность демонстрантов достигала 120 тысяч. Собравшиеся требовали отставки кабинета и расформирования правящей Социал-демократической партии во главе с председателем Ливиу Драгня, исполняли национальный гимн, вспоминали о жертвах революции 1989 года и наблюдали за проекциями видеофрагментов, запечатлевших акции в других городах страны.



Фото: Reuters

Скандальный декрет

Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались 31 января после обнародования правительственного декрета и ежедневно собирали от 200 до 250 тысяч человек. Согласно вызвавшему резкую критику документу, в отношении коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по обвинениям в коррупции.