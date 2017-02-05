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Свыше полумиллиона человек вышли на антиправительственные протесты в Румынии
06.02.2017 05:40 — Новости Мира | Tut.by
В Румынии к демонстрациям против политики властей присоединились около 600 тысяч человек, несмотря
Около 600 тысяч человек вышли в воскресенье, 5 февраля, на антиправительственные демонстрации по всей Румынии,
Как отмечат СМИ, это самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску. Митингующие приняли участие в протестных мероприятиях, несмотря на то, что правительство под давлением общественности уже отменило скандальный декрет о декриминализации ряда коррупционных преступлений.
Как
Скандальный декрет
Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались 31 января после обнародования правительственного декрета и ежедневно собирали от 200 до 250 тысяч человек. Согласно вызвавшему резкую критику документу, в отношении коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по обвинениям в коррупции.
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В Румынии к демонстрациям против политики властей присоединились около 600 тысяч человек, несмотря на отмену скандального декрета о коррупционерах.
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