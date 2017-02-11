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Лавров выразил уверенность в будущей координации сил России и США в Сирии
12.02.2017 15:13 — Новости Мира | Tut.by
Российские и американские военные снова начнут взаимодействовать и осуществлять координацию, в том числе в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии. Об этом в интервью НТВ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы с ним [президентом США Дональдом Трампом] сотрудничать, и как только обстоятельства позволят, я убежден, что взаимодействие между военными, координация между военными начнет опять формироваться», — сказал Лавров, отметив, что «американцы все-таки славятся прагматизмом» и Трамп «абсолютно искренен, когда подтверждает каждый раз свою решимость победить ИГИЛ».
Министр добавил, что диалог с администрацией Трампа, который уже начался, будет продолжаться и «будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами». Лавров также сообщил, что Москва отправила Вашингтону приглашение на очередную встречу по Сирии. «Они [американцы] имеют от нас приглашение направить своего представителя для участия в дальнейших контактах, как только сформируют свою ближневосточную сирийскую команду», — сказал Лавров.
Говоря о предыдущих контактах России и США по Сирии, Лавров отметил «недоговороспособность администрации [бывшего президента США Барака] Обамы по множеству вопросов». По словам Лаврова, американцы не смогли выполнить уже согласованные с Москвой договоренности, и «прогресс был нулевым», в том числе из-за того, что «Обама не хотел ссориться с некоторыми странами региона».
Сейчас, когда о готовности выступить гарантами перемирия в Сирии заявили Россия, Турция и Иран, ситуация, по словам Лаврова, стала намного лучше. «Мы находимся в ситуации, которая… ну, не буду предсказывать прорыв, но которая гораздо более благоприятна для того, чтобы все-таки начать заниматься практическим урегулированием кризиса», — обнадежил Лавров.
Ранее он уже называл формат Россия — Иран — Турция наиболее эффективным для политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса.
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Министр добавил, что диалог с администрацией Трампа, который уже начался, будет продолжаться
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