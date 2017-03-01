|
Барселона начала войну с туристами: их стало слишком много
01.03.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by
В Барселоне живет 1,6 миллиона человек. В прошлом году город принял 32 миллиона туристов. Понятно, что туристы приносят Барселоне гигантские деньги, но довольны ими далеко не все: приезжие раздувают цены на жилье и еду, из-за них по Барселоне невозможно ни пройти, ни проехать, уровень преступности растет. Мэр города Ада Колау решила вернуть местным жителям Барселону и последовательно вводит все новые меры для того, чтобы ограничить поток туристов.
Ада Колау стала мэром Барселоны в 2015 году и сразу же добилась штрафа Airbnb и его конкуренту Homeaway за неправильную рекламу, а также
Это не единственное ограничение — специальный план по принятию туристов (Special Urban Plan for Tourist Accommodation, PEUAT) предполагает, что до 2019 года будут введены новые ограничения. Какими они будут, можно судить по стратегическому плану по туризму до 2020 года. Как пишет
Так, в Барселоне будут резко
В рамках эксперимента повысятся цены на парковку для туристических автобусов в популярных местах: например, за остановку у фонтанов на горе Монжуик придется платить не 4,5 евро, как раньше, а 35. Очевидно, что туристические компании будут перекладывать эти расходы на самих посетителей Барселоны.
Другие меры по возвращению Барселоны местным жителям предполагают ограничение на использование сегвеев и скутеров в наиболее оживленных частях города. Некоторые улицы станут пешеходными, а бары и рестораны попросят убрать столики со многих площадей.
Как отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барселоне живет 1,6 миллиона человек. В прошлом году город принял 32 миллиона туристов. Мэр города последовательно вводит все новые меры для того, чтобы ограничить...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии