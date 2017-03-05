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МВД Латвии предлагает повысить минимальный возраст для занятия проституцией до 25 лет
05.03.2017 22:00 — Новости Мира | Tut.by
МВД Латвии выступило с инициативой повысить минимальный возраст, с которого проститутки могут легально оказывать сексуальные услуги, сообщает
Согласно предложению, минимальный возраст для занятия проституцией стоит повысить с 18 до 25 лет. «…Гсударство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни», — объясняет госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.
Проституция в Латвии является легальной деятельностью, законодательно запрещено сутенерство. Проститутки должны быть совершеннолетними, иметь справку о состоянии здоровья. При этом они могут оказывать сексуальные услуги только в собственных или съемных квартирах.
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Проституция в Латвии является легальной деятельностью, законодательно запрещено сутенерство.
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