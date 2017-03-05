МВД Латвии выступило с инициативой повысить минимальный возраст, с которого проститутки могут легально оказывать сексуальные услуги, сообщает mixnews.lv со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно предложению, минимальный возраст для занятия проституцией стоит повысить с 18 до 25 лет. «…Гсударство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни», — объясняет госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

Проституция в Латвии является легальной деятельностью, законодательно запрещено сутенерство. Проститутки должны быть совершеннолетними, иметь справку о состоянии здоровья. При этом они могут оказывать сексуальные услуги только в собственных или съемных квартирах.