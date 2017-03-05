﻿ МВД Латвии предлагает повысить минимальный возраст для занятия проституцией до 25 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МВД Латвии предлагает повысить минимальный возраст для занятия проституцией до 25 лет

05.03.2017 22:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МВД Латвии выступило с инициативой повысить минимальный возраст, с которого проститутки могут легально оказывать сексуальные услуги, сообщает mixnews.lv со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно предложению, минимальный возраст для занятия проституцией стоит повысить с 18 до 25 лет. «…Гсударство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни», — объясняет госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

Проституция в Латвии является легальной деятельностью, законодательно запрещено сутенерство. Проститутки должны быть совершеннолетними, иметь справку о состоянии здоровья. При этом они могут оказывать сексуальные услуги только в собственных или съемных квартирах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проституция в Латвии является легальной деятельностью, законодательно запрещено сутенерство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Участников блокады поездов из России в Конотопе уговорили разойтись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика