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ЕС открыл двери для Украины: безвиз начнет действовать с 11 июня

18.05.2017 11:06 — Новости Мира | БДГ  
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Накануне в Страсбурге прошла церемония подписания законодательного акта об отмене визовых требований для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны для граждан Украины.

Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.

«Сегодня абсолютно исторический день для всех украинцев и ЕС. Украина возвращается к европейской семье. Украина прощается в последний раз с советской и российской империей. Мы переполнены решимостью продолжать процесс реформирования Украины, только ради визовой либерализации мы воплотили 144 реформы, и мы полны решимости продолжать этот процесс», - заявил Петр Порошенко, который принял участие в церемонии подписан законодательного решения о введении безвиза.

Бнзвизвовый режим начнет действовать для граждан Украины, у которых есть биометрические паспорта, в ночь с 10 на 11 июня. Граждане Украины смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, а также для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение от виз распространяется на все страны ЕС (кроме Ирландии и Великобритании).

 
 
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Накануне в Страсбурге прошла церемония подписания законодательного акта об отмене визовых требований для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны...

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