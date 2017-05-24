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Из-за паводка в Ставрополье объявлен режим чрезвычайной ситуации

25.05.2017 01:03 — Новости Мира | БелТА  
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Из-за паводка в Ставрополье объявлен режим чрезвычайной ситуации

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, передают информагентства. Это заявление было сделано на заседании оперативного штаба в Минеральных Водах. Необходимость принятия экстренных мер вызвали подтопления, спровоцированные обильными дождями.

По словам губернатора, в ближайшие двое суток погода коренным образом не улучшится. Все службы будут работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока вода не пойдет на убыль.

Из Минеральных Вод за последние сутки были эвакуированы более 700 человек, оказавшихся в зоне наводнения.

 
 
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По словам губернатора, в ближайшие двое суток погода коренным образом не улучшится. Все службы будут работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока вода не...

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