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Из-за паводка в Ставрополье объявлен режим чрезвычайной ситуации
25.05.2017 01:03 — Новости Мира | БелТА
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, передают информагентства. Это заявление было сделано на заседании оперативного штаба в Минеральных Водах. Необходимость принятия экстренных мер вызвали подтопления, спровоцированные обильными дождями.
По словам губернатора, в ближайшие двое суток погода коренным образом не улучшится. Все службы будут работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока вода не пойдет на убыль.
Из Минеральных Вод за последние сутки были эвакуированы более 700 человек, оказавшихся в зоне наводнения.
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По словам губернатора, в ближайшие двое суток погода коренным образом не улучшится. Все службы будут работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока вода не...
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