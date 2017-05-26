МВД: задержанный в центре Москвы ребенок сам признался в попрошайничестве

ГУ МВД России рассказало подробности задержания мальчика, читавшего «Гамлета» в центре Москвы. Комментарий ведомства опубликован на сайте .

«26 мая 2017 года около 19.40 сотрудники полиции на ул. Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей», — говорится в сообщении МВД.

Когда ребенка посадили в служебный автомобиль, к полицейским подошла женщина и, представившись соседкой мальчика, попросила передать его ей. Это было бы нарушением закона, отмечают в МВД. Когда сотрудники полиции отказали женщине, она «начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих».

«В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения», — добавили в столичном управлении ведомства.

Впоследствии около 22.30 в отделение полиции, куда доставили ребенка, прибыл его отец и забрал мальчика. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Сообщается, что проверка по факту инцидента продолжается.