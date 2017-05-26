ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: задержанный в центре Москвы ребенок сам признался в попрошайничестве

27.05.2017 14:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ГУ МВД России рассказало подробности задержания мальчика, читавшего «Гамлета» в центре Москвы. Комментарий ведомства опубликован на сайте.

«26 мая 2017 года около 19.40 сотрудники полиции на ул. Воздвиженка обнаружили 10-летнего ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей», — говорится в сообщении МВД.

Когда ребенка посадили в служебный автомобиль, к полицейским подошла женщина и, представившись соседкой мальчика, попросила передать его ей. Это было бы нарушением закона, отмечают в МВД. Когда сотрудники полиции отказали женщине, она «начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих».

«В ходе разбирательства установлено, что ребенок в момент его обнаружения полицейскими занимался попрошайничеством, но, учитывая, что ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения», — добавили в столичном управлении ведомства.

Впоследствии около 22.30 в отделение полиции, куда доставили ребенка, прибыл его отец и забрал мальчика. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

Сообщается, что проверка по факту инцидента продолжается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Два человека погибли при аварии легкомоторного самолета в Подмосковье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика