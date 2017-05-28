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Более 3,5 тыс. "голубых касок" погибли с момента создания миротворческих сил

29.05.2017 10:54 — Новости Мира | БелТА  
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Более 3,5 тыс. "голубых касок" погибли с момента создания миротворческих сил
Форма миротворцев ООН. Фото ООН/Марко Дормино

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,5 тыс. "голубых касок" погибли с момента создания миротворческих сил в 1948 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.

Международный день миротворцев ежегодно отмечается 29 мая. "Голубые каски" обеспечивают безопасность, поддерживают политические процессы, защищают гражданское население, способствуют проведению выборов и процессу разоружения, защищают права человека. Некоторым миротворцам приходится жертвовать самым ценным - собственной жизнью. В 2016 году 99 человек погибли, мужественно защищая других. Если добавить к этой цифре погибших полицейских и гражданских сотрудников миссий, то она вырастет до 117 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сегодня миротворцам ООН, защищающим гражданское население, все чаще угрожают не только вооруженные группы и другие деструктивные силы, но и террористы. В то же время операции ООН становятся своего рода заслоном на пути терроризма. Ведь сегодня нестабильность в одном уголке мира может обернуться всеобщей угрозой.

Mиротворческая деятельность препятствует распространению насилия: по сравнению с периодом до начала операции в среднем количество жертв среди гражданского населения сокращается на 90%.

В ближайшие месяцы будут свернуты миротворческие операции в Кот-Д‘Ивуаре и Либерии. По словам главы ООН, это свидетельствует о том, что вклад и самопожертвование миротворцев ООН дали свои плоды: страны, которые представляли собой поля сражений, сегодня стали мирными государствами".-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Международный день миротворцев ежегодно отмечается 29 мая. "Голубые каски" обеспечивают безопасность, поддерживают политические процессы, защищают гражданское...

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