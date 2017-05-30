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Минобороны России назвало основную версию крушения Ту-154 возле Сочи
31.05.2017 22:23 — Новости Мира | БелТА
Фото РИА
В Министерстве обороны Российской Федерации озвучили одну из наиболее вероятных причин крушения самолета, передают информагентства. Напомним, расследованием занималась специально созданная для этой цели комиссия.
В заявлении говорится, что причиной падения самолета в Черное море вблизи Сочи могло стать "нарушение пространственной ориентировки" командира воздушного судна. Это привело к ошибочным действиям пилотов, повлекшим падение самолета и гибель людей.
Нарушение правил заправки или воздействие внешних факторов в отношении Ту-154 в декабре 2016 года не установлено. Пассажиры в салоне были рассажены правильно, центровка самолета также была выполнена в соответствии с нормами.
Сообщается, что расследование, организованное экспертами Минобороны, представителями Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна "Туполев", завершено.
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В заявлении говорится, что причиной падения самолета в Черное море вблизи Сочи могло стать "нарушение пространственной ориентировки" командира воздушного судна....
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