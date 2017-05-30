ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны России назвало основную версию крушения Ту-154 возле Сочи

31.05.2017 22:23 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Минобороны России назвало основную версию крушения Ту-154 возле Сочи
Фото РИА

В Министерстве обороны Российской Федерации озвучили одну из наиболее вероятных причин крушения самолета, передают информагентства. Напомним, расследованием занималась специально созданная для этой цели комиссия.

В заявлении говорится, что причиной падения самолета в Черное море вблизи Сочи могло стать "нарушение пространственной ориентировки" командира воздушного судна. Это привело к ошибочным действиям пилотов, повлекшим падение самолета и гибель людей.

Нарушение правил заправки или воздействие внешних факторов в отношении Ту-154 в декабре 2016 года не установлено. Пассажиры в салоне были рассажены правильно, центровка самолета также была выполнена в соответствии с нормами.

Сообщается, что расследование, организованное экспертами Минобороны, представителями Минтранса, МАК, Минпромторга и концерна "Туполев", завершено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заявлении говорится, что причиной падения самолета в Черное море вблизи Сочи могло стать "нарушение пространственной ориентировки" командира воздушного судна....

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Пассажир пытался захватить малазийский Airbus A330, летевший из Мельбурна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика