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Госсекретарь США: Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне

13.06.2017 23:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за все время и продолжают ухудшаться, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на выступлении в сенате США. Перед властями страны стоит задача стабилизировать связи между двумя странами, цитирует Тиллерсона Reuters.


Фото: Reuters

Тиллерсон затронул и вопрос санкций против Москвы. Госсекретарь заявил, что он «не хотел бы предпринимать шаги, которые закрыли бы каналы общения с Москвой».

При этом он отметил, что сотрудничество с Россией по сирийскому кризису развивается позитивно. «Мы ведем работу в некоторых областях, в частности, чтобы увидеть, есть ли основания для восстановления рабочих отношений с правительством России, которые отвечали бы нашим интересам. Такие усилия предпринимаются, в частности, в Сирии», — заявил госсекретарь.

Говоря об отношениях с Россией, госсекретарь также затронул тему эмбарго на торговые поставки в КНДР, включая топливо. По его словам, Вашингтон вместе с Москвой и Пекином сотрудничают в этой области. Власти США рассматривают возможность ввести новые санкции против стран, торгующих с Пхеньяном, добавил Тиллерсон.

Сенат США ранее во вторник согласовал законопроект об усилении санкций против России, документ поддержали представители обеих ведущих партий. Санкции планируется принять в ответ на «вмешательство» в президентские выборы в США, поддержку Москвой сирийского правительства и «аннексию Крыма». Они могут затронуть российские предприятия, работающие в области металлургии, железнодорожного сообщения, судоходства и горнодобывающей отрасли. Также ограничения предполагается ввести в отношении россиян, виновных в нарушении прав человека. Окончательно документ может быть принят на текущей неделе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на планы сената. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июня не стал комментировать информацию о возможном усилении санкций. Лавров подчеркнул, что не собирается реагировать «на каждый чих».

 
 
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Перед властями страны стоит задача стабилизировать связи между двумя странами.

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