Макрон - Порошенко: Франция не признает Крым российским

По итогам своей первой встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже 26 июня президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция не признает вхождение Крыма в Россию, а также сообщил, что новая встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в ближайшие дни.



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«Франция заявляет о свой приверженности суверенитету Украины в рамках признанных границ», — сказал Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко.

Макрон также подчеркнул, что Украина не является агрессором. «Мы понимаем, кто начал конфликт, и почему мы сейчас в такой ситуации. Теперь из нее надо выйти в рамках достигнутых соглашений», — добавил французский президент.

Президент Франции отметил, что он желает видеть конкретные результаты встреч в «нормандском формате» и собирается предложить всем участникам переговоров серию предварительных условий по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, отвод войск от линии соприкосновения и присутствие там ОБСЕ, а также меры по освобождению пленных и по урегулированию ситуации с экономической блокадой Донбасса.

По словам французского президента, новая встреча «нормандской четверки» должна пройти до саммита G20, который состоится 7 и 8 июня. «Я подтвердил президенту Порошенко мое желание продолжать Минский переговорный процесс и добиться до саммита G20 содержательных переговоров в „нормандском формате“ с привлечением ОБСЕ», — сказал Макрон.

Пока же, по словам Макрона, речь не идет о поиске альтернатив Минскому переговорному процессу. «Я понимаю, что для некоторых это не идеальный выход, но я не видел лучших предложений с их стороны, во всяком случае я их не понял», — объяснил президент Франции.

«Это вопрос эффективности. Я думаю, что мы потеряли очень много времени, снова и снова возвращаясь к обсуждению принципов. Вопрос не в принципах, потому что соглашения были подписаны. Вопрос в их ежедневном исполнении», — продолжил Макрон.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь отметил, что он настроен «намного более оптимистично» после встречи со своим новым французским коллегой. Он выразил надежду на «мир» и «деоккупацию» Украины. Он добавил, что в Киеве согласны на отвод войск, но при условии присутствия на линии соприкосновения представителей ОБСЕ 24 часа в сутки.