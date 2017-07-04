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В США сообщили о возможности запущенной КНДР ракеты долететь до Аляски
04.07.2017 23:17 — Новости Мира | Tut.by
В США пришли к мнению, что КНДР
Северная Корея впервые провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом
Американское тихоокеанское командование ранее заявило о запуске КНДР баллистической ракеты средней дальности,
NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц
Похожей информацией обладает и
В ночь на вторник (4 июля в США празднуют День независимости) КНДР запустила ракету «Хвасон-14». Позднее Пхеньян назвал этот запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета была запущена в 09.40 по местному времени (03.40 по минскому) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.
Президент США Дональд Трамп после запуска корейской ракеты призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении Северной Кореи и навсегда покончить с этим абсурдом».
Лидер Китая Си Цзиньпин во вторник провел в Москве встречу с президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи МИД России и КНР назвали действия Пхеньяна «неприемлемыми, идущими вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН», но предложили меры, которые отличаются от предложенной США политики усиления экономического давления на Пхеньян. Россия поддерживает идею «двойного замораживания», разработанную КНР: Пхеньян объявляет мораторий на испытания ракет и ядерных взрывных устройств, а США и Южная Корея воздерживаются от крупномасштабных совместных учений в регионе.
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Ракета была "двухступенчатой" и могла пролететь как минимум 5,6 тыс. километров.
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