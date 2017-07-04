США и Южная Корея провели учебные стрельбы в ответ на действия КНДР

Вооруженные силы США и Республики Корея провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на действия КНДР. Об этом сообщило командование воинского контингента США, дислоцированного в Южной Корее.

Как оно пояснило, на этих учениях, нацеленных на противодействие «дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи», применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. Ракетные стрельбы проводились у восточного побережья Республики Корея.

Применявшиеся на учениях комплексы позволяют Вашингтону и Сеулу наносить точечные удары по целям, находящимся на территории КНДР, отметило американское командование. По его свидетельству, «система может быть быстро развернута и применена» в боевых условиях.

По словам командования, приверженность Вашингтона «обороне Республики Корея перед лицом угроз непоколебима».

Согласно данным корпорации Lockheed Martin, являющейся производителем комплекса ATACMS, дальность его действия составляет 300 км. Пуск этих ракет может производиться в том числе из систем залпового огня.

В заявлении, которое распространила официальный представитель американского министерства обороны Дана Уайт, подчеркивается, что США готовы использовать все силы и средства для нейтрализации угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от КНДР.

«Мы по-прежнему готовы защитить себя и своих союзников и применить полный спектр сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении, против растущей угрозы со стороны Северной Кореи», — говорится в документе, переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне. «Наша приверженность обороне союзников в лице Республики Корея и Японии остается непоколебимой», — предупреждает Уайт. Одновременно она заверяет, что «США стремятся только к мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

При этом Уайт вслед за госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявила, что КНДР, согласно пересмотренным оценкам Вашингтона, действительно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), как и объявил Пхеньян. Ранее Пентагон выражал мнение, что в Северной Корее состоялся пуск ракеты средней дальности. Уайт расценила нынешний шаг КНДР как провоцирующий эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

«США решительно осуждают сегодняшний (состоявшийся во вторник) эскалационный запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Мы следим за ситуацией и продолжаем ее оценивать в тесной координации со своими союзниками и партнерами в регионе», — отметила Уайт. На ее взгляд, пуск демонстрирует, что «Северная Корея представляет угрозу США» и их союзникам. «Вместе с Республикой Корея мы провели совместные учения, чтобы показать [Пхеньяну] свой потенциал нанесения точечных ударов», — добавила Уайт.

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска МБР «Хвансон-14». По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность — 933 км.