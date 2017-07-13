Макрон подтвердил изменение французской позиции по Сирии

Уход Башара Асада с поста президента Сирии не является для Франции «необходимым условием» для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце 13 июля. Макрон подтвердил, что позиция Франции по Сирии «изменилась».



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«Мы действительно изменили французскую доктрину по сирийскому вопросу для того, чтобы добиться результатов и более тесно работать с нашими партнерами, в особенности с США», — сказал французский лидер.

«Наша главная цель — искоренение террористов, всех террористических группировок, к кому бы они ни относились», — подчеркнул Макрон. По его словам, необходимо найти долгосрочное решение по сирийскому вопросу, а потому «в этом контексте» уход Башара с поста президента больше не является условием Франции для проведения переговоров.

«Уже около семи лет прошло с тех пор, как мы закрыли наше посольство в Дамаске, как у нас больше нет контактов с Башаром Асадом и как мы поставили это условие (ухода Асада с поста президента. — Прим. TUT.BY), которое оказалось неэффективным», — признал президент Франции.

Он вновь повторил, что «красной чертой» для Франции, а также для США остается применение в Сирии химического оружия.

Наконец, для «строительства долгосрочной политической стабильности в Сирии» Макрон намерен «создать послевоенную политическую дорожную карту».

«Мы хотели бы сформировать контактную группу по Сирии для того, чтобы иметь возможность с большей эффективностью поддерживать действия ООН для создания послевоенной дорожной карты в Сирии», — заявил Макрон. Президент Франции пообещал «конкретную инициативу» с участием пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.

Со своей стороны Дональд Трамп заявил, что установление режима прекращения огня на юге Сирии свидетельствует о пользе диалога с президентом России Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки», прошедшего на прошлой неделе в Гамбурге.

Президент США прибыл с двухдневным визитом в Париж утром в четверг, 13 июля. Поездка приурочена к столетию со дня вступления США в Первую мировую войну.