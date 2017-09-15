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Уровень угрозы в Британии после теракта поднят до критического
15.09.2017 23:28 — Новости Мира | Tut.by
Уровень террористической угрозы в Великобритании после
Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.
Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.
Ранее экстремистская группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв, в результате которого пострадало более 20 человек.
В пятницу утром на станции «Парсонс-грин» на западе Лондона сработало самодельное взрывное устройство. Власти назвали произошедшее терактом.
Взрыв, как выяснилось, мог быть гораздо сильнее, однако бомба сработала неправильно. По последним данным, госпитализированы 29 человек, угрозы их жизни нет.
Первое сообщение о взрывном устройстве, сделанном из ведра, поступили от очевидцев днем — пользователям соцсетей удалось сфотографировать самодельное взрывное устройство до и после того того, как оно сработало.
Один из очевидцев, находившихся в вагоне поезда, рассказал, что увидел, как ведро загорелось, но пламя было слабым. Затем последовал взрыв.
Как стало известно Би-би-си, у бомбы был таймер. Экспертам еще предстоит изучить взрывчатое вещество, которое было использовано в бомбе.
По информации корреспондента Sky News Марка Уайта, следствие
«Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на „Парсонс-грин“, с помощью записей с камер наблюдения», — написал Уайт в твиттере. Официального подтверждения этой информации нет.
Заместитель главы полиции Лондона Марк Роули в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, был ли кто-либо арестован в связи с терактом. Премьер-министр Тереза Мэй, выступая на заседании комитета КОБРА, назвала нападение «трусливым».
Хронология последних нападений в Британии
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Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в лондонском метро поднят с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании...
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