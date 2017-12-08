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Израиль поразил две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
08.12.2017 23:13 — Новости Мира | Tut.by
Самолет Армии обороны Израиля поразил в пятницу две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике армейской пресс-службы.
«В ответ на запуск ракет по Израилю из сектора Газа самолет израильских ВВС поразил тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора», — сообщили военные. В пресс-службе четко указали, что «армия считает движение ХАМАС ответственным за любую враждебную деятельность, источником которой является сектор Газа».
Ранее в пятницу израильская система ПВО «Железный купол» перехватила одну ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю. О пострадавших сообщений не поступало. Армия позже подтвердила второй за этот день пуск ракеты по территории еврейского государства из сектора. Ранее в этот же день дважды в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон и городе Сдерот близ сектора Газа на юге Израиля срабатывали системы предупреждения о ракетных обстрелах.
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Израиль в июле-августе 2014 года провел в этом палестинском приморском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала». Главной целью ее воздушной фазы было подавление ракетной угрозы со стороны сектора.
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Самолет Армии обороны Израиля поразил в пятницу две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства.
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