Израиль поразил две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Самолет Армии обороны Израиля поразил в пятницу две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике армейской пресс-службы.

«В ответ на запуск ракет по Израилю из сектора Газа самолет израильских ВВС поразил тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора», — сообщили военные. В пресс-службе четко указали, что «армия считает движение ХАМАС ответственным за любую враждебную деятельность, источником которой является сектор Газа».

Ранее в пятницу израильская система ПВО «Железный купол» перехватила одну ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю. О пострадавших сообщений не поступало. Армия позже подтвердила второй за этот день пуск ракеты по территории еврейского государства из сектора. Ранее в этот же день дважды в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон и городе Сдерот близ сектора Газа на юге Израиля срабатывали системы предупреждения о ракетных обстрелах.

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа резко участились после того, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

В четверг две пущенные по Израилю из сектора Газа ракеты упали внутри палестинского анклава, обломки третьей были обнаружены на израильской территории. В ответ танк и самолет израильской армии нанесли в тот же день удары по двум военным позициям на территории сектора Газа.

Израиль в июле-августе 2014 года провел в этом палестинском приморском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала». Главной целью ее воздушной фазы было подавление ракетной угрозы со стороны сектора.