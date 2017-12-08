ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Израиль поразил две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

08.12.2017 23:13 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Самолет Армии обороны Израиля поразил в пятницу две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике армейской пресс-службы.

«В ответ на запуск ракет по Израилю из сектора Газа самолет израильских ВВС поразил тренировочный лагерь ХАМАС и склад боеприпасов на территории сектора», — сообщили военные. В пресс-службе четко указали, что «армия считает движение ХАМАС ответственным за любую враждебную деятельность, источником которой является сектор Газа».

Ранее в пятницу израильская система ПВО «Железный купол» перехватила одну ракету, запущенную из сектора Газа по Израилю. О пострадавших сообщений не поступало. Армия позже подтвердила второй за этот день пуск ракеты по территории еврейского государства из сектора. Ранее в этот же день дважды в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев, Хоф-Ашкелон и городе Сдерот близ сектора Газа на юге Израиля срабатывали системы предупреждения о ракетных обстрелах.

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа резко участились после того, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

В четверг две пущенные по Израилю из сектора Газа ракеты упали внутри палестинского анклава, обломки третьей были обнаружены на израильской территории. В ответ танк и самолет израильской армии нанесли в тот же день удары по двум военным позициям на территории сектора Газа.

Израиль в июле-августе 2014 года провел в этом палестинском приморском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала». Главной целью ее воздушной фазы было подавление ракетной угрозы со стороны сектора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет Армии обороны Израиля поразил в пятницу две цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на осуществленный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США призывают НАТО ввести санкции против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика