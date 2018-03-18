Путин исключил ответ на ограничения россиян в Украине во время выборов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет ничем отвечать на ограничения для российских граждан в Украине, которых не пустили голосовать на президентских выборах, проходивших в дипломатических представительствах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

«Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм», — сказал российский лидер. Он отметил, что власти «сделают все», чтобы граждане Украины в России «чувствовали себя, как дома».

В пятницу, 16 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что гражданам России нельзя будет входить в российское посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове, где должно было пройти голосование на выборах российского президента 18 марта. Он отметил, что в эти здания смогут войти только люди, обладающие дипломатическим статусом, и других лиц туда пропускать не будут. Аваков объяснил это ограничение тем, что российские власти проведут выборы в Крыму, который в Киеве считают своей территорией.

В воскресенье, 18 марта, в день проведения выборов президента полицейские и национальная гвардия перекрыла доступ к российскому посольству в Киеве и консульствах на территории Украины. В здания могли войти только лица с дипломатическим статутом.

Глава Совета по правам человека в России Михаил Федотов заявил, что недопуск украинскими силовиками граждан России в дипломатические представительства для участия в голосовании — это грубейшее нарушения норм международного права. Он заявил, что подобные действия «абсолютно недопустимы». В посольстве России в Киеве сообщили, что в голосовании принимали участие только дипломаты, передавал ТАСС.