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Путин исключил ответ на ограничения россиян в Украине во время выборов
19.03.2018 00:26 — Новости Мира | Tut.by
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет ничем отвечать на ограничения для российских граждан в Украине, которых не пустили голосовать на президентских выборах, проходивших в дипломатических представительствах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.
«Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм», — сказал российский лидер. Он отметил, что власти «сделают все», чтобы граждане Украины в России «чувствовали себя, как дома».
В пятницу, 16 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что гражданам России нельзя будет входить в российское посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове, где должно было пройти голосование на выборах российского президента 18 марта. Он отметил, что в эти здания смогут войти только люди, обладающие дипломатическим статусом, и других лиц туда пропускать не будут. Аваков объяснил это ограничение тем, что российские власти проведут выборы в Крыму, который в Киеве считают своей территорией.
В воскресенье, 18 марта, в день проведения выборов президента полицейские и национальная гвардия перекрыла доступ к российскому посольству в Киеве и консульствах на территории Украины. В здания могли войти только лица с дипломатическим статутом.
Глава Совета по правам человека в России Михаил Федотов заявил, что недопуск украинскими силовиками граждан России в дипломатические представительства для участия в голосовании — это грубейшее нарушения норм международного права. Он заявил, что подобные действия «абсолютно недопустимы». В посольстве России в Киеве сообщили, что в голосовании принимали участие только дипломаты, передавал ТАСС.
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Аваков объяснил это ограничение тем, что российские власти проведут выборы в Крыму, который в Киеве считают своей территорией.
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