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"Никто не должен говорить за меня и моего отца". Юлия Скрипаль дала интервью
23.05.2018 19:56 — Новости Мира | Tut.by
Юлия Скрипаль впервые дала интервью после отравления в марте. Она поговорила с Reuter, сообщается в twitter агентства.
Из фрагментов разговора, которые выложил Reuter, следует, что лечение после отравления было «инвазивное и болезненное».
Юлия также сказала, что шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — отмечает девушка.
Юлия Скрипаль также сказала, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не хочет ей воспользоваться. Однако, в дальнейшем надеется «вернуться домой в мою страну».
Юлия Скрипаль и ее отец Сергей Скрипаль попали в больницу города Солсбери 4 марта после того, как были отравлены нервно-паралитическим веществом.
Девушку выписали из больницы в начале апреля и продолжила лечение в неустановленном месте. Британская полиция от ее имени
ее отца — экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выписали 18 мая.
Как отметили британские медики, отравленным еще нужно пройти процесс стабилизации, так как организм должен выработать ферменты вместо тех, что были убиты нервно-паралитическим газом.
В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок» и возложили вину за произошедшее на Россию.
В Москве обвинения в свой адрес отвергают и настаивают на том, что подобный яд могли синтезировать в других странах, например, в США, Швеции, Британии и Чехии.
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Юлия Скрипаль впервые дала интервью после отравления в марте.
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