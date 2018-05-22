"Никто не должен говорить за меня и моего отца". Юлия Скрипаль дала интервью

Юлия Скрипаль впервые дала интервью после отравления в марте. Она поговорила с Reuter, сообщается в twitter агентства.

Из фрагментов разговора, которые выложил Reuter, следует, что лечение после отравления было «инвазивное и болезненное».

Юлия также сказала, что шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — отмечает девушка.

Юлия Скрипаль также сказала, что признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не хочет ей воспользоваться. Однако, в дальнейшем надеется «вернуться домой в мою страну».

Юлия Скрипаль: «Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих» pic.twitter.com/msOeYlwEdl — Агентство Рейтер (@reuters_russia) 23 мая 2018 г.

Юлия Скрипаль и ее отец Сергей Скрипаль попали в больницу города Солсбери 4 марта после того, как были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Девушку выписали из больницы в начале апреля и продолжила лечение в неустановленном месте. Британская полиция от ее имени распространила заявление о том, что она «начинает новую жизнь» и пока не хочет видеть ни сотрудников российского посольства, ни свою двоюродную сестру Викторию.

ее отца — экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выписали 18 мая.

Как отметили британские медики, отравленным еще нужно пройти процесс стабилизации, так как организм должен выработать ферменты вместо тех, что были убиты нервно-паралитическим газом.

В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок» и возложили вину за произошедшее на Россию.

В Москве обвинения в свой адрес отвергают и настаивают на том, что подобный яд могли синтезировать в других странах, например, в США, Швеции, Британии и Чехии.