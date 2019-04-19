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«Миллионы для Нотр-Дама». «Желтые жилеты» устроили поджоги

20.04.2019 20:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ходе акции «желтых жилетов» в Париже задержаны почти 200 человек, полиция провела свыше 17 тысяч превентивных проверок.


Фото: Reuters

Участники протестов «желтых жилетов» в субботу, 20 апреля, в очередной раз вышли на улицы французских городов. Акция проводилась уже 23-ю неделю подряд.

На этот раз демонстранты придумали новый способ обратить на себя внимание властей. В качестве отсылки к масштабному пожару в Нотр-Даме они начали сооружать импровизированные костры, поджигая разгромленные конструкции, мусор, другие материалы и даже транспортные средства.

«Миллионы для Нотр-Дама, а как же бедные?» — так объяснили свои действия собравшиеся, имея в виду перечисленный буквально за два дня миллиард евро на восстановление собора Парижской Богоматери.

«Посмотрите на меня — мне тоже нужна помощь», — было, в частности, написано на плакатах, которые принесли с собой протестующие.

Как передал французский телеканал BMF TV, на 16.30 по местному времени в Париже были задержаны 189 человек, проведены около 17 567 проверок документов в превентивном порядке.

Водяные пушки и слезоточивый газ

В районе площадей Бастилии и Республики полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ для разгона протестующих, однако в целом ситуация сохранялась под контролем.


Фото: Reuters

Для охраны правопорядка по всей стране были задействованы более 60 тыс. полицейских и сотрудников Национальной жандармерии Франции. Доступ к ряду мест — в частности, к периметру собора Парижской Богоматери — был перекрыт. Кроме того, полиция ввела тщательный досмотр на Елисейских полях, где 16 марта во время 18-й по счету акции были разгромлены магазины и бутики.

Чего требуют «желтые жилеты»

Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануэля Макрона.

 
 
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В ходе акции «желтых жилетов» в Париже задержаны почти 200 человек, полиция провела свыше 17 тысяч превентивных проверок.
 
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