Ким Чен Ын уехал из России на семь часов раньше, чем планировал

Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из России в Пхеньян раньше, чем планировалось. Бронепоезд выехал из железнодорожного вокзала в центре Владивостока в 15 часов по местному времени (восемь утра по Москве).



Фото: Reuters

Отъезд Ким Чен Ына состоялся на семь часов раньше объявленного времени. Он был запланирован на 22.00 пятницы 26 апреля по местному времени (15.00 мск), сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, по неизвестным причинам культурную программу лидера КНДР во Владивостоке сократили.

Он добавил, что в планах северокорейского лидера на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра. Какие именно мероприятия были отменены, неясно.

Руководитель КНДР приехал к вокзалу на личном лимузине, который для него самолетом доставили во Владивосток. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, военный оркестр сыграл гимн России, гимн КНДР и «Катюшу», пишет Интерфакс.

К вагону была постелена красная ковровая дорожка, как и в день приезда северокорейского лидера.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу после обеда с лидером КНДР рассказал журналистам, что прощальный прием Ким Чен Ыну устроили в ресторане «Лесная заимка», где в 2002 году был его отец Ким Чен Ир.

«Меню было представлено то же самое. Это русская кухня, кухня, которую он уважает», — сказал Кожемяко. Он добавил, что по пути показал Ким Чен Ыну ресторан «Моранбон», который открывал его дедушка, Ким Ир Сен. «Он сказал, что в следующий приезд туда пойдет», — отметил губернатор.

Первая встреча

Накануне прошла первая личная встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая длилась дольше запланированного. Они провели переговоры в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Их беседа наедине длилась почти два часа вместо запланированного одного, а затем встреча продолжилась в расширенном составе.

Путин заявил, что остался доволен встречей с Кимом и назвал его «достаточно интересным и содержательным собеседником».

Лидер Северной Кореи никаких заявлений после переговоров не делал. Как уточняли в Кремле, по итогам встречи двух лидеров не планировалось ни совместных заявлений, ни подписания документов. Сами руководители государств подчеркивали, что у них состоялся «обмен мнениями», а не переговоры в прямом смысле слова.

Лидеры обсуждали установление мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию, санкции, отношения между США и КНДР, а также вопросы относительно рабочих из Северной Кореи, которые трудятся в России.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР, а тот принял приглашение. В Кремле пока не комментировали данный вопрос.